Комплекс построили еще в 1910 году.

В Пушкине отреставрируют флигели Казарм Собственного Его Величества Пехотного полка в 2024 году. Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер для обеспечения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Служебный флигель (Три служебных флигеля)" в составе комплекса "Казармы Собственного Его Величества Пехотного полка". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Объект находится в Пушкине на Академическом проспекте, 3А. Комплекс построили еще в 1910 году. Проект разработал архитектор Всеволод Яковлев. Тогда построили три служебных флигеля.

В 2001 году здание включили в список объектов, которые охраняются КГИОП. Работы продлятся по 15 октября.

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