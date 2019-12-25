"Следователь" развела пенсионерку из Петербурга на 700 тыс. рублей

Мошенница убедила бабушку в том, что ее дочь попала в ДТП и ей нужны деньги.

Накануне, 5 марта, аферисты обманули пожилую петербурженку на 700 тыс. рублей. Пострадавшая обратилась в полицию.

По информации Piter.tv, 85-летней женщине позвонила неизвестная и представилась следователем. Она призналась, что старшая дочь бабушки попала в страшное ДТП и второму участнику аварии требуются деньги на медицинскую помощь. Встревоженная пенсионерка сняла в банке наличные и передала помощнику мошенницы 700 тыс. рублей.

В результате случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: петербуржец после избиения на улице Ломоносова попал в больницу.

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