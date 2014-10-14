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Петербуржец после избиения на улице Ломоносова попал в больницу
Сегодня, 15:38
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Петербуржец после избиения на улице Ломоносова попал в больницу

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В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Петербурге на улице Ломоносова неизвестный избил молодого человека 1996 года рождения. В результате пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 5 марта на улице Ломоносова. Об этом стало известно Piter.TV.

Петербуржец был помещен в шоковую реанимацию. На месте происшествия не было камер наблюдения. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Лужском районе егерь спас осиротевших медвежат. 

Фото: pixabay 

Теги: в петербурге избили молодого человека, избиение на улице ломоносова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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