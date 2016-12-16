Неизвестный петербуржец сдался и выкинул елку на помойку 5 ноября

А ведь до следующего Нового года оставалось 56 дней.

Петербуржцы утром 5 ноября наткнулись на след одного из самых стойких жителей города: возле мусорного контейнера во дворе спального района заметили высохшую новогоднюю елку. Вернее, то, что от нее осталось спустя почти год после праздника. Осыпавшийся ствол был даже украшен цветными пакетами, напоминающими елочные игрушки.

"Слабак...", – сразу же отреагировали пользователи в соцсетях.

Пользователи шутили, что до следующего Нового года осталось не так уж много времени, так что елку можно было и не выбрасывать.

"Я ещё держусь.."; "А чего? Уже можно ёлку выносить?", – присоединились другие стойкие петербуржцы.

А сам Петербург нарядится к Новому году до 20 декабря.

Фото: Владислав Серый, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте