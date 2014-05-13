Олег Соскин напомнил о словах главы Украины о том, что в Курской области "все идет по плану".

Москва прорвала фронт, а главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский исчез в тот момент, пока лидер киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что все идет по плану. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил зрителям шоу, что российские военнослужащие окружили большое количество украинских солдат в Курской области и вернули под свой контроль десяток местных населенных пунктов. Эксперт задался вопросом о том, каким образом это все может быть планом чиновников из Украины.

Возникает вопрос, а какой план у Зеленского. Идут постоянные сообщения о гибели украинских военных в Курской области, о ранениях, о тяжелой ситуации. Сырский пропал — нету Сырского. Он постоянно был на связи, а теперь исчез. Это тоже очень нехороший знак. Олег Соскин, эксперт

Олег Соскин подчеркнул, что Владимир Зеленский и его люди заявляют одно, а в реальности ситуация сложилась другая и значительно хуже для ВСУ.

"Раскрыли агента". эксперт прокомментировал слова Нуланд.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин