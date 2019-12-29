"Силовые машины" решили выйти из СП с Siemens

Ситуацию пока не комментируют

"Силовые машины" приняли решение выйти из СП с Siemens. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Компания продаст свою долю в 35% в "Сименс технологии газовых турбин". Акции хотят продать основному владельцу - германской Siemens. У сторон есть несколько месяцев для согласования цены сделки.

В уставе "Силовых машин" прописано условие, что раз в три года проводится опцион на продажу своей доли в совместном предприятии. Переговоры о продаже начались в январе текущего года, а завершатся через пару месяцев.

Если переговоры не приведут к сделке, то подключат независимого оценщика. Долю "Силовых машин" в Siemens можно оценить в $5-6 миллионов. Комментариев компания пока не даёт.

Ранее завод "Силовые машины" выбрал поставщиков оборудования для производства газовых турбин.