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В Петербурге "шутник" заменил деньги мужчины на билеты банка приколов
Сегодня, 14:17
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Arinablinova

В Петербурге "шутник" заменил деньги мужчины на билеты банка приколов

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Злоумышленника удалось задержать.

В воскресенье, 9 февраля, стало известно, что  злоумышленник заменил деньги петербуржца на билеты банка приколов и попытался улететь с украденным в Москву. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее мошенник встретил пострадавшего на проспекте Косыгина и попросил воспользоваться его банковской картой для перевода недостающей суммы от родственников, предназначавшейся для покупки квартиры.

Попав в квартиру к доверчивому жителю города, задержанный заменил его банкноты в размере 220 тысяч рублей и 20 тысяч долларов на билеты банка приколов и поспешил скрыться. Однако оперативники уголовного розыска задержали неудачливого "шутника" в аэропорту.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование на данный момент продолжается.

Ранее мы писали, что в Пушкинском районе "обчистили" квартиру слесаря.

Фото: pexels 

Теги: денбги, кража, мошенник, подмена
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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