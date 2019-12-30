В Пушкинском районе "обчистили" квартиру слесаря

Полиция разыскивает преступника.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 31 января в полицию Пушкинского района обратился с заявлением мужчина, работающий слесарем. Он рассказал, что неизвестный злоумышленник, открыв пластиковое окно, пробрался в его квартиру на первом этаже и похитил 36000 тысяч рублей. С места происшествия вор скрылся.

По данному дело уже возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Преступника разыскивает полиция.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержали профессионала -"форточника".

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