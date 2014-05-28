"Шотландию" в Скотном достроят "Инженерные системы"

Проблемный ЖК в Ленобласти достался новому застройщику.

"Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленобласти" сообщил о завершении конкурса по подбору технического заказчика для строительства ЖК "Шотландия" в пригороде Санкт-Петербурга. Новым подрядчиком станет ООО "Инженерные системы", контракт с которыми планируется подписать вскоре после майских праздников. Компании предстоит завершить строительство, начало которого было положено еще в 2015 году.

Малоэтажный комплекс "Шотландия" из 17 корпусов возводится в Агалатовском сельском поселении Всеволожского района и должен был вводиться в эксплуатацию с 2017 года, однако первичный застройщик, СК "Навис" из Navis Development Group братьев Львовичей, объявили банкротом в 2019 году. Своих квартир к этому моменту ждали более 500 дольщиков. Теперь "Инженерным системам" предстоит завершить строительство корпусов 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, и 3.2 до июля 2023 года. На это компании по контракту выделят 211,6 миллионов рублей.

Незадолго до своего банкротства СК "Навис" собиралась заселить людей в недостроенный дом.

Фото: паблик Жилой район "Шотландия" в соцсети ВКонтакте