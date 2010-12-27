Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Один из застройщиков в Петербурге хотел заселить людей в недостроенный дом
Сегодня, 18:40
0
alexandra08
74

Один из застройщиков в Петербурге хотел заселить людей в недостроенный дом

0
 
 

Конфликт произошел между компанией "Навис" и надзорными органами.

Компания "Навис"  построила  жилищный комплекс  "Созвездие" на два этажа выше, чем было разрешено. В связи с этим застройщику отказали в получении документов на ввод объекта в эксплуатацию. Но компания не растерялась и попыталась заселить жильцов  в недостроенный дом.  Надзорные органы не согласились. Кроме того, выяснилось, что компания не оборудовала  детский сад, который должен располагаться  на двух нижних этажах здания.

 Надзорные органы пошли навстречу застройщику и решили закрыть глаза на превышение высотности. Но для получения  разрешения на вселение людей «Навис» должен привести документацию в надлежащий вид. Застройщику придется провести общественные слушания и подготовить свежие документы. Во-вторых, от компании требуют оборудовать детский сад.

Однако после ряда бесед с пайщиками  ЖК "Созвездие" удалось выяснить, что между собственниками компании и руководством одного из надзорных ведомств произошел неприятный казус. Он усложнил взаимоотношения сторон. У стен надзорных органов устраивали пикеты, в которых обвиняли организацию  в затягивании сдачи объекта. «Навис»  уверила, что не имеет к этому никакого отношения.

Сложнее всего простым пайщикам, ожидающим своего жилья. Некоторые уверены: пока детский сад не будет готов, ключей можно не ждать.

Теги: жк созвездие , застройщик спб , конфликт , навис
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5