Один из застройщиков в Петербурге хотел заселить людей в недостроенный дом

Конфликт произошел между компанией "Навис" и надзорными органами.

Компания "Навис" построила жилищный комплекс "Созвездие" на два этажа выше, чем было разрешено. В связи с этим застройщику отказали в получении документов на ввод объекта в эксплуатацию. Но компания не растерялась и попыталась заселить жильцов в недостроенный дом. Надзорные органы не согласились. Кроме того, выяснилось, что компания не оборудовала детский сад, который должен располагаться на двух нижних этажах здания.

Надзорные органы пошли навстречу застройщику и решили закрыть глаза на превышение высотности. Но для получения разрешения на вселение людей «Навис» должен привести документацию в надлежащий вид. Застройщику придется провести общественные слушания и подготовить свежие документы. Во-вторых, от компании требуют оборудовать детский сад.

Однако после ряда бесед с пайщиками ЖК "Созвездие" удалось выяснить, что между собственниками компании и руководством одного из надзорных ведомств произошел неприятный казус. Он усложнил взаимоотношения сторон. У стен надзорных органов устраивали пикеты, в которых обвиняли организацию в затягивании сдачи объекта. «Навис» уверила, что не имеет к этому никакого отношения.

Сложнее всего простым пайщикам, ожидающим своего жилья. Некоторые уверены: пока детский сад не будет готов, ключей можно не ждать.