Застройщик стадиона на Солдата Корзуна заплатила почти 35 млн за срыв сроков сдачи

Приставы взыскали со строительной компании штраф и пени за задержку сдачи стадиона на улице Солдата Корзуна. Размер выплаты составил почти 35 миллионов рублей.

Судебным приставам Кировского района удалось в рекордные сроки взыскать огромный штраф со строительной компании "Двадцатый трест". Застройщик занимался возведением физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Солдата Корзуна. Окончательно закончить работы компания должна была в сентябре 2015 года. Однако акт приема-передачи законченного объекта удалось подписать только через полгода. Заказчик ООО "Развитие здоровья и спорта" пошел в арбитражный суд. Тот постановил взыскать со строителей штраф и пени по договору. Общая сумма составила почти 35 миллионов рублей.

Приставы достаточно быстро уговорили организацию погасить долг. Они объяснили, что у них есть добровольный срок. А после его срыва с них взыщут исполнительный сбор. Который составляет всего 7%, но, учитывая размер их долга составит около 2,5 миллионов рублей. Отдавать лишние деньги застройщики не захотели и полностью погасили долг.