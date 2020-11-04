"Шкода" снесла дорожный знак на Обводном канале

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Днем в среду, 4 ноября, на Обводном канале произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях. На дорожный знак наехала "Шкода".

В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых виден момент аварии. Что именно послужило причиной ДТП, сказать трудно. По всей видимости, водитель не справился с управлением. От удара могли пострадать люди, сидящие внутри. Однако достоверной информации от УГИБДД по данному случаю пока не поступало.

Ранее мы писали, что на трамвайных путях у "Академической" произошло ДТП.

Видео: Piter.TV