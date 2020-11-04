Видео: на трамвайных путях у "Академической" произошло ДТП

У машин пострадали "носы".

Утром 4-го ноября у станции метро "Академическая" в Петербурге произошло ДТП. На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля. Piter.TV опубликовал видео с момента аварии.

Инцидент случился на перекрестке проспекта Науки и Гражданского проспекта. Так как транспортные средства врезались в друг друга на трамвайных путях, это создало помехи для движения трамваев.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в пожаре в Красносельском районе погибли три человека и трое пострадали. Огонь полностью охватил второй этаж, там находились пожилые люди.

Видео: Piter.TV