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Видео: на трамвайных путях у "Академической" произошло ДТП

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У машин пострадали "носы".

Утром 4-го ноября у станции метро "Академическая" в Петербурге произошло ДТП. На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля. Piter.TV опубликовал видео с момента аварии.

Инцидент случился на перекрестке проспекта Науки и Гражданского проспекта. Так как транспортные средства врезались в друг друга на трамвайных путях, это создало помехи для движения трамваев.

Сведения о пострадавших уточняются. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в пожаре в Красносельском районе погибли три человека и трое пострадали. Огонь полностью охватил второй этаж, там находились пожилые люди. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, трамвайные пути
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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