Шестнадцатилетнего петербуржца задержали за поджоги на двух АЗС

Юный пироман атаковал две заправки в центре Петербурга.

В Северной столице сотрудники правопорядка задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в умышленных поджогах на территории автозаправочных комплексов. Фигуранту 16 лет.

В пресс-службе городского главка МВД детализировали хронологию событий. Первый сигнал поступил от дежурных Адмиралтейского района. Неустановленное лицо совершило поджог портфеля на заправке, расположенной у Обводного канала, после чего скрылось. Спустя непродолжительное время аналогичный случай произошел на автозаправочной станции Московского проспекта. Полицейские оперативно установили личность предполагаемого поджигателя. Юношу доставили в отдел для проведения следственных мероприятий.

В ведомстве подчеркнули: оба происшествия не нанесли ущерба оборудованию и конструкциям автозаправок. Персонал ликвидировал огонь на начальной стадии, никто из граждан не пострадал.

Фото: Piter.TV