Встреча завершилась со счетом 2:0.

"Шериф" в дебютной игре в Лиге чемпионов обыграл "Шахтёр". Команды из Молдавии и Донецка сразились в рамках группового этапа турнира. Матч завершился с результатом 2:0. Клуб из Тирасполя стал первым в своей стране, который отобрался на ЛЧ. Ранее спортсмены смогли пройти четыре квалификационных раунда. Они обыграли на футбольном поле албанскую "Теуту", армянский "Алашкерт", сербскую "Црвену Звезду" и хорватское "Динамо".

В группе D также выступают "Реал" и итальянский "Интер".Игра между ними завершилась победой испанцев. В следующем (втором туре) "Шериф" встретится с "Реалом" 28 сентября, а украинские представители в этот же день примут на домашнем поле "Интер".

В плей-офф Лиги чемпионов должны выйти по две команды из каждой группы. Участник, находящийся на третьем месте продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает международные соревнования только команда, которая занимает последнее место в группе.

"Реал" обыграл "Интер" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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