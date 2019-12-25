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"Реал" обыграл "Интер" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов
Сегодня, 8:36
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"Реал" обыграл "Интер" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов

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Игра завершилась со счетом 1:0.

"Реал" обыграл "Интер" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра проводилась в рамках первого тура группового этапа на спортивной арене  "Джузеппе Меацца" в Милане. Испанцы смогли обыграть итальянцев с результатом 1:0. Единственный гол забил на 90-ой минуте футболист Родриго.

Стоит отметить, что "Реал" провел первый матч в Лиге чемпионов после возвращения на пост главного тренера Карло Анчелотти. Со специалистом команда выигрывала турнир в 2014 году. Тренер руководил клубом с 2013 по 2015 года. Он также работал с  "Ювентусом", "Миланом", "Наполи", "Челси" и "Эвертоном", "Баварией" и ПСЖ.

Напомним, что "Реал" и "Интер" выступают в группе D. Там же указаны молдавский "Шериф" и украинский "Шахтер". В следующем  туре испанцы выступят против "Шерифа" на домашней арене 28 сентября. В тот же день "Интер" в гостевом матче будет бороться с "Шахтером".

"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Миланом" в матче Лиги чемпионов.

Фото: Pixabay.com

Теги: групповой этап, интер, лига чемпионов, реал
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Футбол в России и Европе, Спорт,

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