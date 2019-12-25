Игра завершилась со счетом 3:2.

"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Миланом" в матче Лиги чемпионов. Игра проводилась в рамках первого тура группового этапа турнира. Матч завершился с результатом 3:2 в пользу английской команды. Со стороны итальянцев забитыми голами на поле отметились на 9, 49 и 69 минутах Фикайо Томори (произошел автогол), Мохаммед Салах и Джордан Хендерсон. В составе гостей мячи в ворота соперников забили на 42, 44 минутах Анте Ребич и Браим Диас. Также Мохаммед Салах не смог на 14-й минуте реализовать пенальти.

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович пропустил игру из-за травмы. Он пострадал во время чемпионата Италии, когда клуб вышел на поле против "Лацио" 12 сентября.

Напомним, что "Милан" провел первый матч в Лиге чемпионов за семь лет. Ранее клуб являлся семикратным победителем футбольного турнира. Английский "Ливерпуль" выигрывал титул шесть раз. На поле в рамках финального состязания ЛЧ команды встречались дважды: в 2005 и 2007 годах. Первая игра закончилась победой англичан, а следующая - победой итальянцев со счетом 2:1.

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