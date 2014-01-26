"Шанхай Дрэгонс" обыграл СКА в первом домашнем матче

Петербургский СКА играл под руководством нового главного тренера — Игоря Ларионова.

Китайский хоккейный клуб "Шанхай Дрэгонс" одержал победу над петербургским СКА со счетом 7:4 в первом домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ на "СКА-Арене". Игру посетили 15 141 зритель, пишет ТАСС.

В составе победителей дублями отметились Никита Попугаев (15-я и 25-я минуты) и Гейдж Куинни (27-я и 60-я). Шайбы также забросили Паркер Фу (6-я), Борна Рендулич (36-я) и Макс Эллис (37-я). У СКА отличились Валентин Зыков (5-я), Михаил Воробьев (8-я), Николай Голдобин (24-я) и Рокко Гримальди (47-я).

Особое внимание уделялось дебюту Николая Голдобина в составе петербургского клуба после перехода из московского "Спартака". 29-летний нападающий, выставленный на драфт отказов 16 августа, подписал трехлетний контракт с СКА 18 августа.

Матч стал историческим для "Шанхай Дрэгонс" (бывший "Куньлунь Ред Стар"), который провел первую официальную игру после ребрендинга и смены тренера. Команду теперь возглавляет канадец Жерар Галлан. Петербургский СКА также играет под руководством нового главного тренера — Игоря Ларионова, сменившего Романа Ротенберга. Следующие матчи обоих клубов пройдут 9 сентября.

Фото: Хоккейный клуб СКА