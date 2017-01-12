"Шахтер" сыграл вничью с "Интером" в Лиге чемпионов

Команда из Донецка была близка к победе.

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе "Олимпийский" в Киеве и завершилась со счетом 0:0.

Уже на 11-й минуте встречи форвард "Шахтера" Лассина Траоре получил травму и был вынужден покинуть поле. По ходу игры вице-чемпионы Украины создали несколько моментов для взятия ворот, однако им не удалось забить в ворота гостей. Таким образом, обе команды набрали по одному очку.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" проведет 19 октября дома против мадридского "Реала". "Интер" примет на своей арена молдавский "Шериф".

Ранее Семак рассказал, кто из игроков "Зенита" не выйдет на матч с "Мальме".

Видео: YouTube / FUTBOLлист