Семак рассказал, кто из игроков "Зенита" не выйдет на матч с "Мальмё"

К матчу против шведов готовятся все игроки, кроме Магомеда Оздоева и Вячеслава Караваева.

В среду, 29 сентября, на "Газпром Арене" пройдет матч в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и шведским "Мальмё". Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, кто из зенитовцев не выйдет на игру.

По словам Семака, к матчу против шведов готовятся все игроки, кроме Магомеда Оздоева и Вячеслава Караваева. Кроме того, Деян Ловрен также готовится к предстоящей встрече.

У каждого есть шансы выйти в основе. Посмотрим, подумаем, кто и насколько будет готов помочь и будет полезен команде. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

"Зенит" не выигрывает в Лиге чемпионов в восьми последних матчах. Но, по словам Семака, этот факт не огорчает команду, а лишь заставляет больше работать и тренироваться.

Мы готовимся к каждому матчу, каждая новая игра — новая история. Надеемся, что завтра сможем показать хорошую игру. Не сомневаюсь, что и "Мальмё" постарается показать лучшую игру. Посмотрим, кто будет сильнее. Сергей Семак

Напомним, матч первого тура Лиги чемпионов в группе H между британским "Челси" и петербургским "Зенитом" завершился со счетом 1:0 в пользу англичан. "Ювентус" же разгромил "Мальме" в матче Лиги чемпионов. Матч завершился с результатом 3:0 в пользу итальянцев.

Фото: Piter.tv