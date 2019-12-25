Переезд даст "Севкабелю" новые возможности для роста и модернизации.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что "Севкабель" и Кировский завод подписали договор о долгосрочном сотрудничестве. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба ПАО "Кировский завод".

Генеральный директор ПАО "Кировский завод" Георгий Семененко и генеральный директор ООО "ПК "Севкабель" Сергей Ярмилко полагают, что такое сотрудничество позволит провести поэтапную релокацию производственных мощностей.

Планируется, что "Свевкабель" займет четыре современных цеха Кировского завода. При этом корпус будет отремонтирован и подготовлен для производственной деятельности совместными усилиями сторон.

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Фото:пресс-служба ПАО "Кировский завод".