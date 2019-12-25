"Севкабель Порт" запустил бесплатные шаттлы до катка

Небольшой розовый автобус с рыбкой на коньках будет следовать от метро "Приморская" до "Севкабель Порта" и обратно.

До "Севкабель Порта" запустили бесплатные шаттлы. Небольшой розовый автобус с рыбкой на коньках будет следовать от метро "Приморская" до "Севкабель порта" и обратно. Об этом сообщили в официальной группе пространства в соцсети "Вконтакте".

От остановки общественного транспорта "Станция метро Приморская" шаттл отправляется в: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:45, 16:10, 16:45, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:15.

От остановки в "Севкабель Порту" у катка: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:30.

Добавим, что автобус рассчитан на 20 мест, попасть в него можно в порядке живой очереди.

Ранее в Петербурге открылся первый в России музей скейтбординга. Вход в музей бесплатный.

Фото: Вконтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port / Григорий Соколинский