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В Петербурге открылся первый в России музей скейтбординга
Сегодня, 16:25
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В Петербурге открылся первый в России музей скейтбординга

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Вход в музей бесплатный.

В Севкабель Порту открылся музей скейтбординга. По словам организаторов, первый в России. Он начал свою работу 16 ноября.

В музее представили доски 80-х годов, которые были сделаны руками советских скейтеров, редкие кеды Nike SB с подписью Эрика Костона, реактивную доску.

Вход в музей свободный, но при желании можно оставить пожертвование. Он будет работать на Детском этаже слева от входных ворот Порта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 73-летний петербуржец на скейтборде собрал в соцсетях восторженные комментарии пользователей. 

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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