73-летний петербуржец на скейтборде собрал в соцсетях восторженные комментарии пользователей

Мужчина — лыжник, но также смог применить свои навыки для катания на скейтборде.

Тренер по серфингу Максим Тимухин опубликовал видео с 73-летним мужчиной, который с легкостью рассекает на скейтборде на Светлановском проспекте. Пенсионер собрал массу восторженных комментариев в Instagram.

Автор видео рассказал о том, что петербуржец Игорь катается на скейтборде с 1981-го года. Его можно встретить на тренировке в районе станции метро "Площадь Мужества". По словам одного из комментаторов, Игорь — лыжник.

Мужчина с легкостью маневрирует на асфальте, но все же отметил, что колени уже "не те".

Видео: Instagram / @timukhinmax