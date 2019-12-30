«Северо-Западной строительной корпорации» грозит банкротство: ФНС подала в суд

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

17 января межрайонная налоговая инспекция №26 подала банкротный иск к "Северо-Западной строительной корпорации".

Сумма исковых требований составляет более 1 миллиона рублей. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

"Северо-Западная строительная корпорация" возводила жилой квартал "Никитинская усадьба" в Приморском районе с 1995 года. После завершения строительства служба Госстройнадзора потребовала снести часть объектов. В 2018 году Верховный суд РФ отменил решение о сносе дома на Горной улице и отправил дело на новое рассмотрение в суд.

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