  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
«Северо-Западной строительной корпорации» грозит банкротство: ФНС подала в суд
Сегодня, 15:42
38
arteliseev

«Северо-Западной строительной корпорации» грозит банкротство: ФНС подала в суд

0 0

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

17 января межрайонная налоговая инспекция №26 подала банкротный иск к "Северо-Западной строительной корпорации".

Сумма исковых требований составляет более 1 миллиона рублей. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

"Северо-Западная строительная корпорация" возводила жилой квартал "Никитинская усадьба" в Приморском районе с 1995 года. После завершения строительства служба Госстройнадзора потребовала снести часть объектов. В 2018 году Верховный суд РФ отменил решение о сносе дома на Горной улице и отправил дело на новое рассмотрение в суд.

Ранее мы сообщили, что в КГИОП отреагировали на переустройство фасада в доме Кончиелова

Фото: Северо-Западная строительная корпорация

Теги: банки и фнс, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии