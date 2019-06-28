За два года с момента подачи заявки руководство Дании никак не дало понять о положительном решении.

В пятницу, 28 июня, стало известно о том, что "Северный поток-2" отказался от маршрута через Данию. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Так, компания Nord Stream 2 отказалась от этого потока из-за того, что За два года с момента подачи заявки руководство Дании никак не дало понять о положительном решении.

Отзыв первоначальной заявки необходим для того, чтобы защитить компанию Nord Stream 2, а также нашего акционера и европейских инвесторов из Австрии, Франции, Германии и Нидерландов от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями сказано в сообщении

Газопровод "Северный поток-2" соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге построят две подводные лодки для ВМФ России.

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