В пятницу, 28 июня, стало известно о том, что в Петербурге построят две подводные лодки для ВМФ России. Соответствующее соглашение заключили в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019".
Известно, что подводные лодки проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению не атомных подводных лодок. Их создадут на заводе "Адмиралтейские верфи".
Отметим, что сегодня сущестует только две такие подлодки.
Ранее мы сообщали о том, что самолет авиалинии Air France не смог вылететь вовремя из-за сообщения о бомбе
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )