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В Петербурге построят две подводные лодки для ВМФ России
Сегодня, 20:43
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге построят две подводные лодки для ВМФ России

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Подводные лодки проекта 677 «Лада» относятся к четвертому поколению не атомных подводных лодок.

В пятницу, 28 июня, стало известно о том, что в Петербурге построят две подводные лодки для ВМФ России. Соответствующее соглашение заключили в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Известно, что подводные лодки проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению не атомных подводных лодок. Их создадут на заводе "Адмиралтейские верфи".

Отметим, что сегодня сущестует только две такие подлодки. 

Ранее мы сообщали о том, что самолет авиалинии Air France не смог вылететь вовремя из-за сообщения о бомбе

Фото:pixabay

Теги: адмиралтейские верфи, вмф россии, новости россии, общество, подлодки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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