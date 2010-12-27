Подводные лодки проекта 677 «Лада» относятся к четвертому поколению не атомных подводных лодок.

В пятницу, 28 июня, стало известно о том, что в Петербурге построят две подводные лодки для ВМФ России. Соответствующее соглашение заключили в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Известно, что подводные лодки проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению не атомных подводных лодок. Их создадут на заводе "Адмиралтейские верфи".

Отметим, что сегодня сущестует только две такие подлодки.

Ранее мы сообщали о том, что самолет авиалинии Air France не смог вылететь вовремя из-за сообщения о бомбе

Фото:pixabay