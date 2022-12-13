Путешественники по "Серебряному ожерелью России" могут получить подарки от Ленобласти

Баллы, полученные за посещение музеев региона, можно обменять на призы.

Путешественники по маршрутам проекта "Серебряное ожерелье России" в Ленинградской области могут получить призы: для этого необходимо обменять баллы, полученные за посещение музеев региона, в рамках бесплатной программы лояльности "Клуб путешествий по Северо-Западу RussiaTravel.club".

Подарки за баллы можно получить в туристско-информационных центрах и музеях-участниках программы. Кроме того, цифровой сервис может предоставить при необходимости бесплатную консультацию специалистов туристско-информационных центров.

Добавим, что в проект "Серебряное ожерелье России" вошли 13 маршрутов, пролегающих в Ленобласти. Подробнее с ними можно ознакомиться на официальном портале туризма 47-ого региона.

Ранее мы сообщили о том, что власти Ленобласти начнут контролировать качество продуктов для соцучреждений.

Фото: Pxhere