Железнодорожники ОЖД сэкономили порядка 59 тыс. кВт. электроэнергии

Таких результатов специалисты добились благодаря регулярной "Зеленой пятнице".

В среду, 17 ноября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили Piter.tv, что железнодорожники сэкономили около 59 тыс. кВт. электроэнергии благодаря регулярному проведению экологической акции "Зеленая пятница".

Сэкономленной за девять месяцев энергии хватит на три рейса "туда–обратно" от Петербурга до Москвы. Акцию проводят каждый месяц: железнодорожники на два часа выключают электроприборы, лифты и освещение в офисных помещениях.

Ранее мы писали, что переезды в Кавголово и Осельках закроют на ремонт с четверга.

Фото: Pexels