Переезды в Кавголово и Осельках закроют на ремонт с четверга

Специалисты будут проводить ремонт ночью, чтобы не мешать движению транспорта.

В среду, 17 ноября, в пресс-службе ОЖД сообщили, что переезды в Кавголово и Осельках закроют на ремонт. Оба переезда находятся во Всеволожском районе Ленобласти.

Отмечается, что специалисты будут проводить ремонт на переезде 27 км (вблизи платформы Кавголово) и 32 км (вблизи платформы Осельки, Поперечная улица) по ночам, чтобы минимально мешать движению машин. Кроме того, запланированные работы помогут повысить безопасность движения поездов.

Вся информация о датах и времени закрытия переездов опубликована на сайте ОЖД.

Ремонтные работы начнут завтра, 18 ноября. Специалисты должны управиться до 1 декабря.

Фото: Piter.tv