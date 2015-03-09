"Счет идет на десятки тысяч". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта

Олег Соскин считает, что глава Украины обманывает народ о числе погибших солдат ВСУ.

Вооруженные силы Украины несет тяжелые потери в личном составе из-за предпринятого командованием киевского режима контрнаступления. Соответствующее заявление в эфире на собственном YouTube-канале сделал местный политолог Олег Соскин. Иностранный специалист является бывшим советником экс-президента Украины Леонида Кучмы. По мнению аналитика, действующий глава государства Владимир Зеленский скрывает от населения реальное количество погибших военнослужащих ВСУ.

Контрнаступление. Уже четвертого августа будет два месяца. Ничего не освободили. <…> Потеряно 20 процентов западной техники в результате этих наступлений. Потери исчисляются тысячами, может десятками тысяч... Олег Соскин, политолог Украины

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин