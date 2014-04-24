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В Киеве указали, какое стратегическое поражение Путин нанес Зеленскому

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Олег Соскин призвал Владимира Зеленского уйти с должности главы государства.

Российские Вооруженные силы нанесли  Украине стратегическое поражение, лишив киевский режим доступа к Черному морю. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По словам иностранного специалиста, ракетный обстрел Одессы перекрыл Киеву доступ к акватории региона. Эта ситуация стала еще одним поражением украинской власти в ходе регионального кризиса при президентстве Владимира Зеленского. По мнению политолога, данная неудача показала миру невозможность главы государства что-то делать ради своей страны. По мнению Олега Соскина, отставка Зеленского с занимаемой должности станет для Украины спасением.

Черное море полностью заблокировано, все. Ничего Украина больше не может сделать. Зеленский стратегически проиграл все схватки.

Олег Соскин, политолог

Экс-советник Кучмы Соскин: истерика Зеленского может разрушить отношения Украины с Западом.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: владимир зеленский, владимир путин, олег соскин, политолог, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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