Олег Соскин призвал Владимира Зеленского уйти с должности главы государства.

Российские Вооруженные силы нанесли Украине стратегическое поражение, лишив киевский режим доступа к Черному морю. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По словам иностранного специалиста, ракетный обстрел Одессы перекрыл Киеву доступ к акватории региона. Эта ситуация стала еще одним поражением украинской власти в ходе регионального кризиса при президентстве Владимира Зеленского. По мнению политолога, данная неудача показала миру невозможность главы государства что-то делать ради своей страны. По мнению Олега Соскина, отставка Зеленского с занимаемой должности станет для Украины спасением.

Черное море полностью заблокировано, все. Ничего Украина больше не может сделать. Зеленский стратегически проиграл все схватки. Олег Соскин, политолог

Экс-советник Кучмы Соскин: истерика Зеленского может разрушить отношения Украины с Западом.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин