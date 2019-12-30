Город получит 87 троллейбусов в счет финансовой аренды.

"Сбербанк Лизинг" вновь поставит троллейбусы Петербургу. Компания выиграла конкурс на оказание услуги финансовой аренды. Сумма контракта достигает 1,9 млрд рублей. Город получит 86 новых транспортных средств. Об этом сообщили представители "Горэлектротранса". Информация также размещена на сайте государственных закупок.

Напомним, что до последнего этапа конкурса допустили три организации. Кроме "Сбербанка лизинга" в список вошли ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания", а также АО "ВТБ Лизинг". Начальная стоимость контракта составляла 2 млрд рублей. Участники немного ее снизили.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Пассажиравтотранс" получит 100 новых больших автобусов к 2020 году.

Фото: Piter.tv

