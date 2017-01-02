До 1 апреля 2020 года "Пассажиравтотранс" получит первые 30 штук.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что "Пассажиравтотранс" получит 100 новых больших автобусов к 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Известно, что конкурс выиграла компания ООО "СВ-Транспорт". Отметим, что в аукционе также участвовало АО "Сбербанк Лизинг".

Отмечается, что поставка 100 автобусов разбита на три этапа. Известно, что Петербург получит первые 30 автобусов до 1 апреля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что опустевшие магазины Spar переводят на новое юрлицо.

Фото:Piter.TV