"Сапсаны" опаздывают в Петербург из-за поломки грузового поезда

Грузовой поезд сломался на участке Дорошиха – Лихославль.

"Сапсаны" в Петербург задерживаются из-за поломки грузового поезда на участке ОЖД. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "РЖД".

В 10:54 из-за неисправности локомотива грузового поезда на участке Дорошиха – Лихославль Октябрьской железной дороги произошла задержка движения пассажирских поездов.

На час от графика отстает поезд № 760 "Сапсан" Москва – Петербург, № 762 "Сапсан" Москва – Петербург на 15 минут, № 7205 "Ласточка" (Торжок – Тверь) – на 1,5 часа.

Ранее в Ленобласти успешно завершилось тестирование противокамнепадной системы.

Фото: Piter.tv