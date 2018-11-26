Участком для испытаний был выбран потенциально опасный склон под Выборгом, где между двух скал курсируют поезда.

В Ленобласти успешно завершилось тестирование противокамнепадной системы. Теперь система рекомендована для внедрения на всей сети РЖД. Об этом сообщила пресс-служба Российских железных дорог.

Участком для испытаний был выбран потенциально опасный склон под Выборгом, где между двух скал курсируют поезда.

Противокамнепадная система предназначена для защиты железнодорожных путей от обвалов. Она представляет собой стальную сетку, закреплённую на горной породе. Крепежи вбиты в глубину породы до 2,5 м с шагом в 30 см.

Также на конструкции установлены специальные датчики, они измеряют натяжение сетки и анализируют степень воздействия на неё. Для технологии даже разработали мобильное приложение. При произошедшем разрушении датчики оперативно оповестят об этом.

Ранее над Пулковским шоссе отремонтировали железнодорожный мост.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД