Железнодорожный мост над Пулковским шоссе отремонтировали

После реконструкции путепровод позволит расширить Пулковское шоссе в этом месте до четырех полос в сторону города.

В Петербурге завершили реконструкцию железнодорожного моста над Пулковским шоссе. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

Мост отремонтировали в рамках одного из ключевых транспортных грузовых коридоров Октябрьской железной дороги по направлению в Большой морской порт Петербурга. После реконструкции путепровод позволит расширить Пулковское шоссе в этом месте до четырех полос в сторону города.

Помимо этого, запланировали переустроить существующий разворот. Так, специалисты достроят боковые проезды, две автобусные остановки с карманами, а также наземный пешеходный переход. Предполагается организовать велодорожки, устроить наружное освещение и светофорные посты. К концу 2023 года проект реализуют, по предварительным расчетам.

Ранее мы сообщали, что модернизацию путепровода над Пулковским шоссе продолжит РЖД.

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

