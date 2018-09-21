  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Модернизацию путепровода над Пулковским шоссе продолжит РЖД
Сегодня, 18:25
91
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Модернизацию путепровода над Пулковским шоссе продолжит РЖД

0 0

По словам Беглова, этот путепровод один ключевых грузовых коридоров города.

В Смольном одобрили предоставление участка ОАО"РЖД" для продолжения реконструкции железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе. Об этом 11 апреля рассказали в пресс-службе городской администрации. 

По словам Беглова, этот путепровод один ключевых грузовых коридоров города. Планируется, что построят временный путепровод и подходы к нему, также демонтируют существующие путепроводы, создадут выделенную полосу для общественного транспорта. Кроме этого, устроят второй железнодорожный путь на перегоне. 

В декабре прошлого года инвестору уже предоставляли четыре участка для реализации проекта. На сегодняшний день этап модернизации завершен. Первый путь реконструировали и открыли рабочее движение. Сейчас идет подготовка установке архитектурного освещения. 

Ранее мы сообщали, что Шуваловский проспект продлят за 2 млрд рублей. Работы должны быть завершены летом следующего года.

Фото: Piter.tv
 

Теги: пулковское шоссе, путепровод, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии