Шуваловский проспект продлят за 2 млрд рублей

Работы должны быть завершены летом следующего года.

В Приморском районе хотят продлить Шуваловский проспект. Соответствующий конкурс на портале госзакупок разместила Дирекция транспортного строительства.

Проспект намерены продлить от Камышовой улицы до Планерной. Подрядчика выберут 11 апреля. Ему нужно будет разработать рабочую документацию до 1 декабря 2022 года, а до 30 июля 2023 года — завершить строительство. За услуги готовы заплатить 2,1 млрд рублей.

В планах Смольного также построить до 2028 года станцию метро "Шуваловсий проспект". Она улучшит транспортную доступность жилых кварталов на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Приморском районе могут построить путепровод через Сестрорецкую железную дорогу.

Фото: Telegram / Komenda Today / Official / OMA510