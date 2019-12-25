Проверку проводит Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что "Сапсан" насмерть сбил мужчину около станции Славянка. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Известно, что трагедия произошла в минувший понедельник, 17 февраля. Мужчина скончался на месте от полученных травм. В настоящее время ведомство проводит проверку.

Согласно данным Октябрьской железной дороги, в минувшем году на ОЖД погибло 160 человек.

Ранее мы сообщали о том, что на 2-м Муринском проспекте автомобиль въехал в столб и задел пешехода.

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