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"Сапсан" насмерть сбил мужчину около станции Славянка
Сегодня, 14:35
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IRINA_CHALKINA

"Сапсан" насмерть сбил мужчину около станции Славянка

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Проверку проводит Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что "Сапсан" насмерть сбил мужчину около станции Славянка. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Известно, что трагедия произошла в минувший понедельник, 17 февраля. Мужчина скончался на месте от полученных травм. В настоящее время ведомство проводит проверку. 

Согласно данным Октябрьской железной дороги, в минувшем году на ОЖД погибло 160 человек. 

Ранее мы сообщали о том, что на 2-м Муринском проспекте автомобиль въехал в столб и задел пешехода.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, сапсан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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