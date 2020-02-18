На 2-м Муринском проспекте автомобиль въехал в столб и задел пешехода

Задетый машиной мужчина смог передвигаться самостоятельно.

Во вторник, 17 февраля, на пересечении улицы Орбели и 2-го Муринского проспекта случилось ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

Как можно заметить на кадрах из видео, иномарка, не рассчитав скорость при развороте, врезался в столб у пешеходного перехода. При этом машина задела прохожего мужчину, тот получил легкие травмы, но смог дальше передвигаться самостоятельно. Вероятнее всего, автомобиль пытался объехать грузовичок, но слишком сильно выкрутил руль и выехал на тротуар.

Видео: ДТП на пересечении Индустриального и Ударников спровоцировало пробку.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"