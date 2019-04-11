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Видео: ДТП на пересечении Индустриального и Ударников спровоцировало пробку

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Судя по кадрам, водитель хэтчбека при повороте налево не уступил дорогу встречному седану.

На пересечении Индустриального и проспекта Ударников произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Судя по кадрам, водитель хэтчбека при повороте налево не уступил дорогу встречному седану. Из-за этого произошло столкновение.

По предварительной информации, никто не пострадал. Однако, на Индустриальном проспекте до сих пор стоит пробка длиной в полтора квартала.

Ранее момент аварии в центре Петербурга попал на видео.

Видео: Piter.TV

Теги: индустриальный проспект, ударников проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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