Видео: ДТП на пересечении Индустриального и Ударников спровоцировало пробку

Судя по кадрам, водитель хэтчбека при повороте налево не уступил дорогу встречному седану.

На пересечении Индустриального и проспекта Ударников произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Судя по кадрам, водитель хэтчбека при повороте налево не уступил дорогу встречному седану. Из-за этого произошло столкновение.

По предварительной информации, никто не пострадал. Однако, на Индустриальном проспекте до сих пор стоит пробка длиной в полтора квартала.

Ранее момент аварии в центре Петербурга попал на видео.

Видео: Piter.TV