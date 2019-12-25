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"Сапсан" насмерть сбил мужчину по пути в Петербург
Сегодня, 9:36
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Alena_Zinovieva

"Сапсан" насмерть сбил мужчину по пути в Петербург

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Травмированное тело погибшего обнаружили в колее второго главного пути.

В среду, 29 июля, под колеса скоростного поезда "Сапсан", следовавшего из Москвы в Петербург, попал мужчина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 16:41 на 483-м километре перегона "Тверь-Дорошиха". От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его травмированное тело нашли в колее второго главного пути.

На вид мужчине среднего телосложения дали от 30 до 40 лет. Был одет в красную футболку, малиновые носки, камуфлированные трусы и темно-серые кроссовки. Документов при погибшем не оказалось. Труп направили в морг тверской больницы.

Ранее мы писали, что у Витебского вокзала в такси умерла пожилая женщина.

Фото: Piter.TV

Теги: погиб человек, поезд сбил мужчину, сапсан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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