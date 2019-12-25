У Витебского вокзала в такси умерла пожилая женщина

Погибшая болела астмой.

В четверг, 30 июля, в полицию Адмиралтейского района Петербурга обратился таксист и заявил, что в его машине на пассажирском сидении скончалась пожилая женщина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на стоянке перед Витебским вокзалом, у дома №52 на Загородном проспекте. Погибшей оказалась уроженка Ленинграда 1952 года рождения, проживающая на улице Маршала Новикова. Выяснилось, что женщина болела астмой. Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружено. Труп направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

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