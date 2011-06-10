  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Несовершеннолетняя выпала из окна 4-го этажа во время селфи
Сегодня, 8:57
194
nastya960

Несовершеннолетняя выпала из окна 4-го этажа во время селфи

0 0

Жительница Купчино была доставлена в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

Несовершеннолетняя выпала из окна во время селфи в Центральном районе Петербурга. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию сообщение о травмировании 17-летней девушки около 22:00 поступило от 28-летнего петербуржца. Скорая была вызвана к расселенному дому 73 по улице Черняховского.

Жительница Купчино была доставлена в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, кататравмой и закрытой травмой грудной клетки. Она находится в тяжелом состоянии. Девушка выпала из окна 4-го этажа во время фотографирования. 

Ранее на Ситцевой улице петербурженка выпала из окна, но забыла как.

Фото: Piter.TV

Теги: черняховского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии