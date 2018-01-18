На Ситцевой улице петербурженка выпала из окна, но забыла повод

Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина выпала из окна квартиры одного из домов в Приморском районе Петербурга. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной области, ушибом головного мозга. Женщину увидели у дома №11/2 по Ситцевой улице, ею оказалась ранее судимая 33-летняя петербурженка.

У пострадавшей удалось выяснить, что в субботу она отмечала свой день рождения со своим молодым человеком (также ранее судим). Почему она упала, не помнит, предполагает, что могла курить на балконе.

Мужчина в нижнем белье выпал из окна на Морской набережной.

Фото: Piter.TV