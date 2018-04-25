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В Петербурге реконструируют участок Ситцевой улицы
Сегодня, 10:14
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В Петербурге реконструируют участок Ситцевой улицы

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Начало работ в соответствии с Адресной инвестиционной программой намечено на финальный квартал 2023 года.

В Смольном утвердили решение о проведении реконструкции участка Ситцевой улицы в Приморском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Речь идёт об участке от Планерной до Стародеревенской улицы: его протяжённость составляет более 500 м. В задачи подрядчика войдёт приведение улицы в нормативное состояние, а также обустройство двух полос для движения транспорта, создание велодорожек и тротуаров. Кроме того, для улучшения дорожной ситуации в районе проект подразумевает создание дополнительной парковочной полосы.

Работы пройдут согласно постановлению "О государственной программе Санкт‑Петербурга "Развитие транспортной системы Санкт‑Петербурга". Начало работ в соответствии с Адресной инвестиционной программой намечено на финальный квартал 2023 года.

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Фото: Строительный Петербург

 

Теги: санкт-петребург, ситцевая улица
Категории: Лента новостей,

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