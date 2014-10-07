III Международный строительный чемпионат пройдёт в Петербурге

Событие даст шанс продемонстрировать свои навыки как состоявшимся строителям, так и студентам профильных учебных заведений и даже школьникам.

С 17 по 20 октября на территории центра "ЭКСПОФОРУМ" в Северной столице будет проходить III Международный строительный чемпионат. В списке организаторов мероприятия – Минстрой РФ, Госкорпорация "Росатом", президентская платформа "Россия – страна возможностей", ПАО "Газпром" и Правительство Петербурга. Об этом пишет портал "Строительный Петербург".

На этот раз чемпионат будет посвящён новым технологиям в строительстве. Его целью станет обеспечение опережающего развития строительной отрасли в интересах людей, государства и бизнеса. К мероприятию привлечены 40 стран – участниц СНГ, ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН.

Важнейшими задачами Чемпионата в 2023 году станут повышение престижа и популяризация рабочих профессий, развитие кадрового потенциала строительной отрасли, формирование эффективной производственной кооперации. В рамках МСЧ мы также планируем провести выставку, которая продемонстрирует достижения строительной отрасли и будет приурочена к 10-летию создания Минстроя России. Ирек Файзуллин, Министр строительства и ЖКХ РФ

Событие даст шанс продемонстрировать свои навыки как состоявшимся строителям, так и студентам профильных учебных заведений, и даже школьникам. В рамках чемпионата впервые проведут "Школьную лигу": с её помощью учащиеся 8-10 классов смогут попробовать себя в отрасли. Победители станут обладателями денежных выплат. Кроме того, им подарят дополнительные баллы ЕГЭ и путешествие по стране в рамках программы "Больше, чем путешествие".

Ранее мы сообщили о том, что 11 школ откроют в Петербурге ко Дню знаний.

Фото: Минстрой РФ