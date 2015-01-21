На Ситцевой улице стартовал ямочный ремонт "проблемной" дороги

Пока ответственность за ямы на дороге взяла на себя районная администрация.

На Ситцевой улице в Приморском районе Петербурга стартовал ямочный ремонт "проблемной" дороги, на которую жаловались водители. Фотографии с места происшествия присылали и в редакцию Piter.tv.

Однако теперь ситуация может измениться – работы стартовали на участке от Стародеревенской до Планерной улицы, передает телеканал "Санкт-Петербург". На время ремонта движение транспорта ограничили.

В настоящее время специалисты заняты откачкой воды из выбоин, засыпая ямы специальной крошкой. О проблемах с дорожным покрытием на Ситцевой улице появились около трёх лет назад.

Дорога не числится на балансе ни у одной организации, поэтому выделить бюджетные средства на ремонт не представлялось возможным. Пока ответственность за ямы на дороге взяла на себя районная администрация.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) разрешила ремонт здания Министерства народного просвещения на улице Зодчего Росси, д. 1-3 в Петербурге.

Фото: Piter.tv