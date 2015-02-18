ГАТИ разрешила ремонт здания Министерства народного просвещения в Петербурге

Ремонт планируют завершить в мае следующего года.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) разрешила ремонт здания Министерства народного просвещения на улице Зодчего Росси, д. 1-3 в Петербурге. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба правительства Петербурга.

В ближайшее время на месте установят строительные леса, временные ограждения строительных площадок и зон производства работ для сохранения данного объекта культурного наследия.

Работы разрешили с 25 марта 2021 года по 15 мая 2022 года. Заказчик работ – СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтнореставрационным работам на памятниках истории и культуры".

Фасад здания Министерства народного просвещения со стороны улицы Зодчего Росси отреставрирует реставрационно-строительная компания "Ремфасад". Эта реставрационно-строительная компания предложила выполнить работы за 97,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv